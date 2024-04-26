مسؤول أوزبكي: دور محوري للإمارات في المساعدات الإنسانية

المصدر: دبي - وام

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أثنى منصور بيك أولوروف، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان لقضايا الحماية الاجتماعية، مدير الوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية التابعة لرئيس جمهورية أوزبكستان، على الدور الإنساني الكبير والمحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومبادراتها الرائدة في العديد من البلدان حول العالم.

وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير - ديهاد 2024، المنعقد في دبي، حرص بلاده على المشاركة الفعالة في معرض «ديهاد» بهدف استكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجال المساعدات الإنسانية، واستعراض الحلول المبتكرة، وأفضل الممارسات في المجال مما يجعله مكاناً مثالياً للتواصل وتعزيز الشراكات.

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