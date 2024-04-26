ذياب بن محمد: نتطلع لمواصلة الاستثمار بالكفاءات والمواهب العربية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مركز الشباب العربي، أطلق المركز خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024 في أبوظبي «برنامج القيادات الشابة في القطاع الثالث».

والذي سيعمل على إعداد وبناء قدرات وتأهيل الكوادر الشبابية بمجال النفع العام، وفي المجالات المعنية بالعمل التنموي والإنساني والاستثمار الاجتماعي، والتي من شأنها أن تسهم بتسريع وتيرة التنمية في المنطقة العربية.

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مركز الشباب العربي: «نتطلع إلى مواصلة الاستثمار بإمكانات الكفاءات والمواهب العربية الشابة، وتوجيه طاقاتها لدعم اقتصاد المنطقة نحو خدمة الإنسان، وتلبية احتياجاته من خلال التنمية المستدامة، ولدى المجتمعات العربية فرص كبيرة في ظل تنامي دور القطاع الثالث بكافة مكوناته، من جمعيات ومنظمات غير حكومية لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يتكامل مع تطلعات القطاعين العام والخاص».

وأضاف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «في ظل تسارع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تبرز الحاجة إلى إعداد جيل من الشباب القادر على قيادة العمل التنموي، والذي يعتمد بشكل أساسي على مهارات وكفاءة الموارد البشرية.

مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات وضعت العمل الإنساني على رأس أولوياتها منذ قيام الاتحاد، لتتصدر الدولة المراتب الأولى عالمياً في هذا المجال، بما ساهم في تأسيس شراكات فاعلة مع مختلف المنظمات والمعاهد الدولية المعنية بالعمل التنموي، والتي تتفق معنا في الرؤية المعنية بتمكين الشباب، وفتح الفرص أمامهم لزيادة إسهاماتهم في العمل التنموي.

استثمار اجتماعي

من جانبها، أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، نائب رئيس مركز الشباب العربي، أن توجيهات ورعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مركز الشباب العربي لإطلاق «برنامج القيادات الشابة في القطاع الثالث».

جاءت لتؤكد على أهمية دور الاستثمار الاجتماعي، من خلال مؤسسات النفع العام، والجمعيات في مختلف مجالات العمل الإنساني والخيري، والذي يعتمد على قدرات وخبرات الموارد البشرية المحترفة والشغوفة بالتنمية. الأمر الذي يسهم ببناء اقتصاد مجتمعي قادر على خدمة الأفراد، من خلال دور فاعل للشباب.

وأضافت معاليها: «سيعمل هذا البرنامج على إعداد وبناء قدرات وتأهيل الكوادر الشبابية بمجال النفع العام، لا سيما المجالات المعنية بالعمل التنموي والإنساني، وسيشكل فرصة واعدة لعشرات الشباب والشابات من مختلف الدول العربية، لتقديم صور مشرقة عن قيم التعاضد والتعاون، وإبداعات ومهارات الشباب العربي في قيادة العمل المجتمعي».

ودعت المزروعي الشباب للتسجيل في هذه المبادرة، ومشاركة تجاربهم العملية في منظمات النفع العام مع أقرانهم في الوطن العربي والعالم، مشددة على أن إطلاق مبادرة جديدة بهذا القطاع، يعد خطوة مهمة في مبادرات مركز الشباب العربي، الرامية إلى تحقيق أهدافه الاستراتيجية، المتمثلة في تمكين الشباب العربي من صناعة نموذج عالمي في بناء الإنسان والأوطان، وتحقيق التنمية الشاملة.

وقال معالي الدكتور سلطان النيادي وزير الدولة لشؤون الشباب، إن إطلاق برنامج القيادات الشابة في القطاع الثالث، يأتي انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، الهادفة إلى إعداد شباب إماراتي وعربي واعٍ ومسؤول، وقادر على المساهمة الفاعلة في قطاع العمل الإنساني والتنموي وتطويره، وتسليط الضوء على دولة الإمارات، ودورها الكبير في مجال العمل الإنساني والتنمية الدولية.

مضيفاً أن المؤسسة الاتحادية للشباب، ستعمل بالشراكة مع مركز الشباب العربي، على تمكين الشباب في هذا القطاع، وأن يكونوا شركاء في إحداث التنمية في بلدانهم والمنطقة العربية.

وثمّن معاليه الجهود التي يقوم بها مركز الشباب العربي، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد زايد آل نهيان، لتمكين الشباب وبناء قدراتهم، لا سيما في مجالات العمل التنموي والخير والإنساني، وأضاف:

«سيكون أمام الشباب المشارك فرصة لبناء قدراتهم، وتعزيز الخبرات، واكتساب المهارات اللازمة لفهم واستيعاب الجوانب المتعددة للعمل الإنساني والتنموي، وتنمية المعارف، وتوسيع المدارك في هذا المجال.

بالإضافة إلى رفع حس المسؤولية لديهم تجاه العالم المحيط بهم، علاوة على مد يد العون للمحتاجين في الأماكن التي تتطلب التدخل والمساعدة، وكذلك التعريف بدور مؤسسات الدولة في مجال العمل الإنساني والتنموي، ودعم مجهوداتها الكبيرة، والمساهمة في تسريع وتيرة التنمية في الإمارات والمنطقة العربية».

برنامج زمالة

وسيعمل «برنامج القيادات الشابة في القطاع الثالث Arab Youth Leading in Third Sector»، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، كبرنامج زمالة شامل، بالشراكة مع العديد من المؤسسات الرائدة المعنية، ضمن ثلاث مراحل رئيسة، تجمع بين التعليم النظري والتجريبي، واكتساب المهارات.

بالإضافة إلى التدريب العملي لمحاكاة نماذج واقعية، تسهم في التعرف إلى أفضل الممارسات لأنماط وأساليب عمل القطاع الثالث، وتقريبهم من أصحاب التجارب والخبرات وصناع القرار، والمؤتمرات والورش الدولية المتخصصة، وبناء قدراتهم في مجال التفكير الاستراتيجي، وتحقيق المستهدفات التنموية لخدمة المجتمعات، وتعزيز فرصة الشباب في تولي مراكز قيادية.

ويستهدف البرنامج في نسخته الأولى نحو 20 شاباً وشابة دون سن 35 عاماً، من مختلف أرجاء الوطن العربي، ممن لديهم تجارب عملية متنوعة في منظمات النفع العام.

حيث تم فتح باب الترشح من خلال الموقع الإلكتروني لمركز الشباب العربي arabyouthcenter.org، وحتى منتصف شهر مايو القادم، على أن ينطلق البرنامج الفعلي، بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، الموافق 19 أغسطس 2024.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز