«قضاء أبوظبي» تكرم الفائزين في مسابقة الابتكار

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرم المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، الفائزين في مسابقة شهر الابتكار، التي جرى تنظيمها من قبل إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار لدى موظفي الدائرة، ودعم المخرجات والأفكار الابتكارية.

وأكد المستشار العبري، حرص دائرة القضاء على ترسيخ مفهوم الابتكار في مختلف مجالات العمل القضائي، مشيداً باهتمام ومثابرة الموظفين المشاركين في مسابقة الابتكار على مدار شهر كامل، بما ينعكس بدوره على استمرارية التطوير والتحديث للخدمات القضائية والعدلية في إمارة أبوظبي.

واشتملت المسابقة، على طرح سؤال يومي طوال شهر فبراير 2024، حول مفاهيم وممارسات الابتكار، في حين بلغ عدد المشاركين 309 موظفين، ووصل عدد المشاركات المستلمة إلى 3 آلاف و125 مشاركة.

وشهدت المسابقة إقبالاً كبيراً ومنافسة قوية، وجاءت نسبة المشاركات من الذكور 55%، في حين شمل التكريم ثلاثة موظفين فائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، والذين حصلوا على شهادات تقدير وجوائز قيّمة.

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