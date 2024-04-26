«الشارقة للتعليم الخاص» و«العلوم الشرطية» تعززان مهارات المنتسبين

المصدر: الشارقة - البيان

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أبرمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص مذكرة تفاهم مشتركة مع أكاديمية العلوم الشرطية، بشأن البرامج التدريبية للمنتسبين.

وذلك في إطار حرص الهيئة على توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، بما يحقق الأهداف والمقاصد الكبرى التي تسعى إليها لتعزيز المنظومة التعليمية والوصول إلى مخرجات أكاديمية غير مسبوقة.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقاً من أولويات الهيئة وإيمانها بأهمية أهدافها الاستراتيجية التي تخدم رؤيتها، من خلال تطوير المهارات الشخصية والحياتية، عبر الشراكات المثمرة باعتبار أكاديمية العلوم الشرطية سلكاً عسكرياً رائداً.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس رؤية متطورة وحرصاً مستمراً على تعزيز جودة التعليم، بما يترجم التزام الهيئة بتوسيع دائرة التعاون مع مؤسسات مرموقة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتوفير بيئة تعليمية متميزة ومتكاملة، تعزز من مهارات ومعارف المنتسبين، وتسهم في صقل قدراتهم ليصبحوا رواداً في ميدانهم.

من جانبه، أكد العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية أن هذا التعاون ستنعكس نتائجه إيجاباً على الجانبين من خلال اعتماد البرامج التدريبية ومنح المؤهلات المهنية المشتركة وتطوير كفاءات العاملين والمدرسين في مجال الإسعافات الأولية في الأكاديمية ومنتسبي الجهات الشرطية وهيئة الشارقة للتعليم الخاص.

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