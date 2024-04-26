الإمارات وإندونيسيا تتعاونان لمنع تسرب النفايات إلى المحيطات والأنهار

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا، لمساعدة الجانب الإندونيسي في الحد من تسرب النفايات البلاستيكية إلى المحيطات.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024 في أبوظبي بحضور معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة.

وقع المذكرة محمد سلطان النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، ممثلاً عن الوزارة، بينما وقعت ناني هينديارتي، نائب وزير التنسيق للغابات وإدارة البيئة بوزارة الشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا، ممثلة عن الجانب الإندونيسي.

وتأتي مذكرة التفاهم استكمالاً لجهود التعاون بين البلدين في تبني حلول قائمة على الطبيعة لمكافحة تحديات التغير المناخي، بما في ذلك «تحالف القرم من أجل المناخ» و«المركز الدولي لأبحاث القرم».

وستقيم الاتفاقية إطاراً للتعاون بين الإمارات وإندونيسيا لمعالجة التحدي البيئي الملح لتسرب النفايات البلاستيكية إلى المحيطات حول إندونيسيا. وخلال الحدث تم الإعلان عن إطلاق مؤسسة «الأنهار النظيفة» - وهي منظمة غير ربحية عالمية تهدف إلى مواجهة تحدي التلوث البلاستيكي النهري ويقع مقرها في أبوظبي، حيث ستقوم بدورها كشريك تنفيذي رسمي لمذكرة التفاهم. وقال محمد النعيمي:

«حققت الإمارات وإندونيسيا تقدماً ملموساً في نشر الحلول القائمة على الطبيعة لمكافحة ظاهرة التغير المناخي، ويعد تعاوننا في إطلاق «تحالف القرم من أجل المناخ» والمركز الدولي لأبحاث القرم نموذجاً يحتذى للشراكة البيئية». وأكد أن التلوث البلاستيكي يعد من أكبر التهديدات والملوثات البيئية وينتشر في المحيطات والأنهار والبيئة، ما يشكل تهديداً حقيقياً لحياة الناس.

مشيراً إلى أن التعاون بين الإمارات وإندونيسيا في هذا المجال يفتح الباب على مصراعيه أمام المزيد من المساعي للحفاظ على البيئة والطبيعة.

برنامج تحويلي

من جانبه قال بطي المهيري، عضو مجلس إدارة «مؤسسة الأنهار النظيفة»: تجسد مذكرة التفاهم التزامنا بتقليل النفايات البلاستيكية وتحقيق محيطات أنظف، وكشريك تنفيذي لهذه الاتفاقية المهمة، ستقدم المؤسسة برنامجاً تحويلياً لمواجهة التلوث البلاستيكي النهري في إندونيسيا.

وسيتعاون البلدان في عدة مجالات حيوية، بما في ذلك بناء القدرات وزيادة الوعي بين أصحاب المصلحة، وتصميم وتقديم أنظمة النفايات الدائرية المستدامة اقتصادياً، وستسهل مذكرة التفاهم أيضاً تبادل المعلومات وأفضل الممارسات التي تركز على تقليل تدفق التلوث البلاستيكي إلى المحيطات وتسريع تنظيف الأنهار في إندونيسيا. كما تنص مذكرة التفاهم على تبادل البيانات والمعلومات والتوصيات وأفضل الممارسات بين الطرفين.

اقتصادات دائرية

وأشارت «مؤسسة الأنهار النظيفة» إلى بدئها في تقديم برامج تحويلية تعالج التلوث البلاستيكي في إندونيسيا، من خلال العمل كمحفز لإنشاء الاقتصادات الدائرية، وستساعد «الأنهار النظيفة» في إدارة النفايات البلاستيكية، وتحفيز التغيير السلوكي وتطوير الابتكار المحلي، ولتحقيق ذلك، تلتزم «الأنهار النظيفة» بتقديم ما يصل إلى 20 مليون دولار لمبادرات في إندونيسيا ستمنع دخول نحو 300 ألف طن من النفايات البلاستيكية إلى المحيطات كل عام.

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