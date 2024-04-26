«بيت الخير» تدعم المتضررين من منخفض «الهدير»

المصدر: دبي - البيان

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عقب الحالة الجوية التي تأثرت بها الدولة، سارعت جمعية بيت الخير إلى مساعدة الأسر والحالات المتضررة، بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومركز التحكم والسيطرة ومؤسسة وطني الإمارات ومجموعة من المتطوعين.

وأكد مبارك المزروعي، نائب المدير العام، أن الجمعية وجهت فريقها الميداني لمتابعة طلبات المساعدة الطارئة التي توجه بها المتضررون من كارثة منخفض «الهدير»، وقال: سارع فريق الجمعية إلى تأمين الوجبات الساخنة والمواد الغذائية وعبوات المياه لمن استطاع الوصول إليهم في أيام المحنة، ويقع هذا الدعم ضمن مشروع «المساعدات الطارئة»، الذي كانت النوازل والكوارث الطبيعية أحد أهم أغراضه الإنسانية، ولا يفرق بين مواطن أو مقيم».

وأفاد علي عبدالله البلوشي، مسؤول العلاقات الحكومية في الجمعية، بأن فريق الجمعية الميداني وزع 4210 وجبات ساخنة في إمارة دبي، و46440 عبوة مياه، و1000 سلة غذائية، بقيمة 51650 درهماً، كما وزع 500 وجبة غذائية في عجمان. وبحسب الجمعية، فقد قدم مشروع «المساعدات الطارئة» حتى نهاية رمضان الفائت نحو 25 مليون درهم، استفادت منه 6677 أسرة وحالة، بالإضافة لما قدمه مشروع الغارمين الذي أنفق مليوناً و330 ألف درهم.

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