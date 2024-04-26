«رسومات ثلاثية» للتحذير من التجاوز من كتف الطريق

المصدر: أبوظبي - البيان

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دعت شرطة أبوظبي السائقين ومستخدمي الطريق عبر تقنية الرسومات ثلاثية الأبعاد CGI إلى عدم التجاوز من كتف الطريق «المخصص لحالات الطوارئ للمركبات وتعزيز سرعة وصولها لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم».

وذكرت أن المادة رقم «42» من قانون السير والمرور الاتحادي تنص على أن «التجاوز من ناحية كتف الطريق» تعتبر مخالفة قيمتها 1000 درهم و6 نقاط مرورية.

وناشدت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين بأهمية التحلي بالإيجابية وإعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ بمجرد الإعلان عن اقترابها بواسطة المنبهات الصوتية أو الضوئية وإفساح الطريق لها، وعدم ملاحقتها بالسير خلفها مما يتسبب في إرباك حركة السير والمرور.

وحثت السائقين ومستخدمي الطريق على تعزيز الجهود المبذولة من خلال نشر الثقافة الإيجابية في المجتمع بإفساح الطريق، موضحة أن استخدام كتف الطريق يعتبر سلوكاً سلبياً يقوم به البعض ويؤدي هذا التصرف السلبي إلى وقوع الحوادث إلى جانب عرقلة الحركة المرورية لمركبات الطوارئ.

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