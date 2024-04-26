صندوق أبوظبي للتنمية يشارك في المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية

المصدر: أبوظبي - البيان

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شارك صندوق أبوظبي للتنمية في المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية، والذي استضافته أبوظبي خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري.

وتركزت أعمال المؤتمر على مناقشة عدة محاور رئيسة، من أبرزها، استقطاب التمويلات اللازمة لتسريع وتيرة التنمية، وإيجاد حلول مبتكرة لتخفيف التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه الدول النامية، إلى جانب تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات، وتسخير الجهود المشتركة لبناء مستقبل مستدام وأكثر ازدهاراً لشعوب العالم.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «يعد المؤتمر حدثاً مهماً يعكس ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في معالجة القضايا الإنسانية الدولية، وقدرتها على توحيد الجهود المشتركة التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في مجال استدامة العمل التنموي والإنساني، ويجسد استضافة المؤتمر العالمي حرصها والتزامها بتسخير كافة الإمكانات التي تدعم استشراف المستقبل، لتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة حياة المجتمعات».

وأشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية، ساهم ومنذ أكثر من خمسة عقود، في تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستدام للدول النامية، من خلال تنفيذ وتطوير المشاريع الاستراتيجية في القطاعات الحيوية التي تسهم في نهضة المجتمعات وازدهارها.

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