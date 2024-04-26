مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعقد اجتماعه الدوري الثاني عشر

المصدر: أبوظبي - وام

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عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعه الثاني عشر، برئاسة مقصود كروز رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

تضمن جدول أعمال الاجتماع، متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة، والمستجدات المتعلقة بتحقيق الأهداف الرئيسية للهيئة في المرحلة القادمة.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، والذي ينص على أن الهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس، تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

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