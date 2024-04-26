«مورفيلدز دبي للعيون» يفتتح توسعات خدماته الجديدة المزودة بأحدث التقنيات

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مستشفى مورفيلدز دبي للعيون، أول فرع لمستشفى مورفيلدز خارج المملكة المتحدة، الذي يعد أحد أقدم وأكبر مراكز علاج أمراض العيون والتعليم والأبحاث في العالم، وتشرف على إدارته مؤسسة الصحة الوطنية البريطانية على مدار 200 عام، عن إتمام مشروع توسيع أعمال المستشفى، خلال مراسم افتتاح دشنت التوسعة الجديدة. ويسهم المشروع الجديد في توسعة العمليات التشغيلية للمستشفى بنسبة 20 في المئة، بما يؤدي إلى زيادة قدرة المستشفى الرائد على تقديم الرعاية الطبية المتخصصة للعيون في دبي والمنطقة.

وقال الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي: إن القطاع الصحي الخاص في دبي، يشهد تطوراً لافتاً وسريعاً، سواء في جانب تقنياته وتجهيزاته الحديثة، أو توسعاته وانتشاره وتنوع تخصصاته، مؤكداً أن هذا ما تشجعه الهيئة وتعمل عليه، تعزيزاً لتلبية الطلب المجتمعي المتنامي على الخدمات الطبية، ودعماً لحركة السياحة الصحية النشطة التي تتميز بها دبي.

وأعرب الدكتور الملا عن تقدير هيئة الصحة بدبي، للتوسعات التي شهدها مستشفى مورفيلدز دبي للعيون، مشيراً إلى أنها تمثل إضافة مهمة لباقة الخدمات الطبية التخصصية المتوفرة في دبي.

بدوره، قال الهادي حسن المدير العام لمستشفى مورفيلدز دبي للعيون: «نشهد هذا التطوير واسع النطاق في مرافقنا وخدماتنا، لنؤكد ريادتنا في مواكبة تطور قطاع الرعاية الصحية في دبي والمنطقة على نطاق أوسع، ونستهدف تلبية الطلب المتنامي دوماً على خدمات الرعاية الطبية المتخصصة للعيون، ملتزمين برسالتنا المتمثلة في رعاية مرضى العيون، وفق معايير عالمية متميزة».

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