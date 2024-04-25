الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، غداً، رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، مشيراً إلى احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي أحياناً، وتكوُّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

وأوضح المركز أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، لافتاً إلى سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، وأن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام الأربعة التالية:

السبت

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار –ارتفاع تدريجي في درجات الحراراة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناَ وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئي أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية المحلية الممطرة شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الاثنين

الطقس: صحو إلى غائم جزئي أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية المحلية الممطرة شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: صحو إلى غائم جزئي أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية المحلية قد يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وعلى بعض المناطق الغربية بعد الظهر.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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