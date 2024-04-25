توفير 50 شاغراً باليوم المفتوح في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

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نظمت دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، اليوم، يوماً مفتوحاً بالتعاون مع الأنصاري للصرافة في فندق كونكورد - الفجيرة.

واستهدف اليوم المفتوح الباحثين عن العمل من الكوادر الوطنية، حيث تم توفير 50 شاغراً وظيفياً، بعد إجراء مقابلات فورية لـ210 باحثين عن عمل.

حضر اليوم المفتوح محمد خليفة الزيودي، مدير دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، الذي أكد أهمية توفير فرص العمل والتدريب اللازم للكفاءات الإماراتية، وتعريفهم على فرص العمل المتاحة التي تتناسب مع قدراتهم وامكاناتهم العلمية.

وأثنى الزيودي على الدور المهم الذي يقوم به الشركاء الاستراتيجيون «نافس» و«الأنصاري للصرافة» في إنجاح برامج التوطين، وبناء كوادر إماراتية قادرة ومؤهلة على العمل في جميع القطاعات الاقتصادية.

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