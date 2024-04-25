نجح في استئصال ورم وزنه 5 كيلوغرامات.. المستشفى الميداني الإماراتي يواصل تقديم الخدمات الطبية بغرة

المصدر: وام

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واصل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، تقديم الخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية للمصابين والمرضى الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 .

ونجح فريق الأطباء في المسشفى الميداني الإماراتي، في استئصال ورم يزن 5 كيلوغرامات من بطن مريض يعاني منذ سنوات من آلام حادة ومضاعفات صحية خطيرة، حيث شارك في إجراء العملية طاقم متكامل من مختلف التخصصات، لتسجل نجاحاً جديداً للمسشفى الذي يستقبل يومياً المرضى والمصابين.

وسيخضع الورم المستأصل لفحص مخبري لتحديد البروتوكول العلاجي لاستكمال مرحلة الاستشفاء، حيث سيواصل الطاقم الطبي في المستشفى الميداني الإماراتي تقديم الاستشارات لمتابعة حالة المريض وتقديم العلاج اللازم له.

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