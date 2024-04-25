محمد بن راشد للشباب الوطن: بادروا لا تنتظروا.. بلادكم مليئة بالفرص

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» شباب الوطن بالمبادرة لصنع واقع أفضل لأسرهم وبلادهم، جاء ذلك أثناء حضوره اليوم جانباً من خلوة الشباب بحضور سلطان النيادي وزير الشباب و200 شاب إماراتي.

قال سموه على منصة "إكس": "أثناء حضوري اليوم جانباً من خلوة الشباب بحضور 200 شاب إماراتي ووزير الشباب الجديد.. توجيهاتنا للشباب: بادر لا تنتظر.. بلادكم مليئة بالفرص.. ومستقبلكم مشرق بإذن الله.. وبيدكم تصنعون واقع أفضل لكم ولأسركم ولبلادكم ... ولوزير الشباب الجديد سلطان النيادي: أنت قدوة ونموذج وملهم للشباب.. وكما وصلت للفضاء.. نريدك أن تأخذ طموحات شبابنا لنفس المكان الذي كنت فيه. الفضاء والسماء. "

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز