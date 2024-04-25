المستشفى الأمريكي دبي تقدم أول خزعة للثدي باستخدام تقنية التباين المعززة في منطقة الخليج والشرق الاوسط

المصدر: البيان

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أعلن المستشفى الأمريكي دبي عن إدخال تقنية خزعة الثدي المعززة بالتباين، وهي أحدث تقنية تشخيصية للفحص المتطور للكشف عن سرطان الثدي، ليصبح بذلك أول مقدم للرعاية الصحية الخاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط الذي يقدم هذه التقنية الحديثة والمتطورة.



وتجمع هذه التقنية بين تقنيات الخزعة التقليدية مع عوامل التباين لتعزيز رؤية الآفات المشبوهة التي قد لا تكون مرئية في تصوير الثدي بالأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية.



وتقدم عيادة الرعاية بالثدي في المستشفى الأمريكي دبي، للنساء أفضل علاجات العناية بالثدي وأكثرها تقدمًا، حيث أُدخلت خزعة الثدي المعززة بالتباين لتوسيع آفاق الدقة التشخيصية، مما يوفر فارقًا حاسمًا في علاج وإدارة سرطان الثدي بناء على نتائج دقيقة.



وتعد السرعة والدقة من العوامل الضرورية للتخطيط السريع للعلاج عند اكتشاف أورام خبيثة، وبالتالي فأن نوع أداة التشخيص يلعب دورًا محوريًا، ولذلك تعتبر خزعة الثدي المعززة بالتباين تقنية تشخيصية حديثة تتضمن إعطاء المريض محلول يحتوي على اليود إما عن طريق الوريد أو الحقن، حيث ينتقل المحلول حول أنسجة الجسم، ويظهر على شكل تباين في صورة طبية للأنسجة أو الأعضاء المتضررة، ويعود هذا التباين إلى أن الرقم الذري لليود والبالغ 53 يكون أعلى من العدد الذري لأنسجة الجسم.



وفى ظل صعوبة الحصول صورة واضحة عند تصوير الثدي بسبب كثافة الأنسجة، فإن تقنية الخزعة المعززة بالتباين تتغلب على هذا التحدي من خلال مناطق التباين التي توفر تصويرا أفضل وأوسع، مما يساعد الأطباء على تشخيص نمو الخلايا الخبيثة أو سرطان الثدي وتحديد مراحل السرطان بدقة أكبر، وهو أمر ضروري لتحديد منهجيات العلاج المناسبة.





وتعتبر خزعة الثدي المعززة بالتباين، بفضل سرعتها ووضوحها ودقتها التشخيصية الكبيرة، بديلا فعالا لتقنيات أخري، مثل الخزعة الموجهة بالرنين المغناطيسي.



وتلتزم عيادة الرعاية بالثدي في المستشفى الأمريكي دبي بتقديم الرعاية الأكثر فعالية للمرضي من خلال التحسين المستمر لتكنولوجيا الرعاية الطبية وبروتوكولات العلاج. ويعد إطلاق هذه التقنية الحديثة بمثابة انجاز جديد للمستشفى الأمريكي دبي في مسيرتها المتميزة لرعاية مرضى السرطان.



وقالت الدكتورة كندة دويدري، أخصائية الأشعة التداخلية للثدي ومديرة عيادة الثدي في المستشفى الأمريكي دبي: "تعد خزعة الثدي المعززة بالتباين، تقنية تشخيصية متطورة وحديثة، تعزز الدقة في إجراءات التدخل الجراحي للثدي. إنها إجراء تشخيصي متخصص، تم تصميمه لتحسين دقة أخذ عينات تصوير الثدي، حيث تدمج بين تقنيات الخزعة التقليدية مع عوامل التباين لتعزيز الرؤية والدقة في أخذ عينات من الآفات المشبوهة التي قد لا يمكن رؤيتها بوضوح في تصوير الثدي بالأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية. كما أنها ترفع مستويات دقة التشخيص ورعاية المرضى ويمكن أن تحل محل الخزعة الموجهة بالرنين المغناطيسي بكل إزعاجاتها".



المستشفى الأمريكي دبي:-



تأسس المستشفى الأمريكي دبي عام 1996، وهو العلامة التجارية الرائدة لمجموعة محمد وعبيد الملّا، ووجهة رعاية صحية رائدة في المنطقة، تقدم حلولًا طبية عالمية المستوى، مدعومة باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية. المستشفى الأمريكي دبي هو عضو في شبكة مايو كلينيك الطبية (MCNM)، والرائد في الحصول على العديد من الاعتمادات الدولية. يستثمر المستشفى الأمريكي دبي في مجال الذكاء الاصطناعي AI، والبحث، والتعليم، وابتكار وتوفير حلول طبية جديدة لخدمة الناس. يواصل المستشفى الأمريكي دبي رفع معايير جودة العلاج من خلال تركيزه على راحة ورفاهية المرضى وفقًا لأعلى المعايير الدولية، حيث تساهم بحوث المقارنات المعيارية التي يجريها المستشفى في تحسين فاعلية ونتائج الخدمات الطبية التي يوفرها.

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