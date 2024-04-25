حمدان بن محمد: "مشد دبي" يرسخ مكانة دبي كمدينة مستدامة ونموذج للوعي البيئي

المصدر: البيان

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دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الخميس، الوحدات التمهيدية من الشعاب البحرية لمشروع مشد دبي البيئي، أحد أكبر مشاريع الشعاب البحرية في العالم.

وقال سموه عبر حسابه في انستغرام: "دشّنت اليوم الوحدات التمهيدية من الشعاب البحرية لمشروع "مشد دبي" البيئي.. أحد أكبر مشاريع الشعاب البحرية في العالم، عبر رحلة غوص ممتعة مع "راي داليو".. هذا المشروع سيكون له آثار إيجابية كثيرة على الحياة البحرية والبيئة والاقتصاد.. ومن خلاله سنرسخ مكانة دبي كمدينة مستدامة، ونموذج للوعي البيئي.. لتحقيق مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة.. الحياة أجمل في دبي."

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