مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد..استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي ترسّخ نجاحها ومكانتها

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أن استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي ترسّخ نجاحها ومكانتها برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .

وقال سموه "إن محاكم مركز دبي المالي العالمي حققت إنجازات قياسية لعام 2023 حيث سجّلت رقماً قياسياً في قيمة القضايا المنظورة أمام المحكمة الابتدائية بواقع 111 قضية بقيمة إجمالية قدرها 16.5 مليار درهم إماراتي، بزيادةٍ سنوية بلغت نسبتها 277٪".

وأضاف سموه "كما سجلت دائرة دعاوى التحكيم أكبر نمو لها على الإطلاق، وبلغت القيمة الإجمالية للدعاوى 13.4 مليار درهم، بزيادة تجاوزت نسبتها 994٪، وبلغ متوسط قيمة الدعاوى 955.2 مليون درهم".

وتابع " استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ترسّخ نجاحها ومكانتها باعتبارها الخيار الأول في المنطقة لتسوية الدعاوى الدولية في المنطقة، ونمو أعمال محاكم المركز يعكس ثقة الشركات الدولية في نزاهة المنظومة القضائية في دبي، بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية".

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