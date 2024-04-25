منصور بن زايد يستقبل السفير الصيني

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في مكتب سموه في قصر الوطن في أبوظبي، سعادة تشانغ بي مينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء .. العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية والثقافية وغيرها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.. وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

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