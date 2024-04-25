شرطة أبوظبي تدعو السائقين عبر تقنية CGI إلى عدم التجاوز من كتف الطريق

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دعت شرطة أبوظبي السائقين ومستخدمي الطريق ،عبر تقنية الرسومات ثلاثية الأبعاد CGI، إلى عدم التجاوز من كتف الطريق، موضحة أن “كتف الطريق” مخصص لحالات الطوارئ للمركبات ولتعزيز سرعة وصول مركبات الطوارئ لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم.

وذكرت أن المادة رقم "42" من قانون السير والمرور الاتحادي تنص على التالي: "التجاوز من ناحية كتف الطريق" مخالفة قيمتها 1000 درهم و6 نقاط مرورية.

وناشدت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين بأهمية التحلي بالإيجابية وإعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ، بمجرد الإعلان عن اقترابها بواسطة المنبهات الصوتية أو الضوئية وإفساح الطريق لها، وعدم ملاحقتها بالسير خلفها مما يتسبب في إرباك حركة السير والمرور.

وحثت السائقين ومستخدمي الطريق على تعزيز الجهود المبذولة من خلال نشر الثقافة الإيجابية في المجتمع بإفساح الطريق، لافتة إلى أن استخدام كتف الطريق يعتبر سلوكاً “سلبياً" يقوم به البعض ويؤدي هذا التصرف السلبي إلى وقوع الحوادث إلى جانب عرقلة الحركة المرورية لمركبات الطوارئ.

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