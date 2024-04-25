الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ تُطلق مُبادرة «سُفراء السُمعة» لموظفيها

المصدر: البيان

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أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مبادرة " سُفراء السُمعة " التي تُعتبر خطوةً استباقيةً ونوعية تهدف إلى نشر ثقافة السُمعة المؤسسية بين الموظفين وتعزيز الابتكار في بيئة العمل، بما يسهم في تعزيز مكانتها كإحدى أبرز المُؤسسات الرائدة في الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف مبادرة " سُفراء السُمعة " إلى تعزيز السُمعة المُؤسسية الداخلية وبناء جسور التواصل بين موظفي إقامة دبي، إلى جانب تحفيز عُنصر المُبادرة والتفكير الابتكاري بينهم، وترسيخ السُمعة الإيجابية على المستوى الداخلي، حيث تستهدف المُبادرة نخبة من موظفي إقامة دبي ليكونوا سفراء داخليين للسمعة المؤسسية من خلال برنامج خاص تم إعداده لتحقيق هذه الغاية.

وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المرّي مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن هذه المبادرة تعكس الالتزام الراسخ لدى المؤسسة بتطوير بيئة العمل الإيجابية وتعزيز الثقة والتفاعل بين الموظفين مُشيراً إلى أنها تأتي "انطلاقاً من المبدأ السادس من المبادئ العشرة لدولة الإمارات المُتعلق بترسيخ السُمعة العالمية لدولة الإمارات التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس الدولة حاكم دبي ، كما تُساهم في ترسيخ المكانة المُتميزة التي تحظى بها إقامة دبي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية".

بدوره أوضح العميد عبد الصمد حسين سليمان نائب مساعد المدير العام لشؤون الريادة والمستقبل بإقامة دبي أن مبادرة سُفراء السُمعة تعكس التزامها الدائم بتعزيز ثقافة السمعة المؤسسية وتعزيز الابتكار في بيئة العمل، مُشدداً على أن هذه الخطوة الاستباقية تبرز استعداد إقامة دبي للتحديات المستقبلية، وتُعزز من مكانتها كمؤسسةٍ رائدة في دعم بيئة العمل وتعزيز التعاون بين الكوادر البشرية.

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