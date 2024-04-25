مركز الأرصاد يتوقع سقوط أمطار وتشكل الضباب حتى الأحد المقبل

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار وتشكل الضباب على مناطق متفرقة في الدولة، حتى يوم الأحد المقبل، نتيجة تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضاف المركز في نشرته اليومية أن الطقس اليوم الخميس، صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائم أحياناً على المناطق الشمالية والشرقية مع سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة 26 أبريل 2024

صحو إلى غائم جزئي بوجه عام وتظهر السحب شرقا،ً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل 35 كم/س، تنشط أحيانا والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



السبت 27 أبريل 2024

صحو إلى غائم جزئي بوجه عام وتظهر السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر مع احتمال سقوط أمطار، ورطب ليلا وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وسرعتها من 10 كم/س إلى 25 تصل 35 والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأحد 28 أبريل 2024

صحو إلى غائم جزئي بوجه عام وتظهر السحب شرقاً وجنوباً ً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطب ليال وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وسرعتها من 10 إلى 25 تصل 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاثنين 29 أبريل 2024

صحو إلى غائم جزئي بوجه عام وتظهر السحب على مناطق متفرقة بعد الظهر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وسرعتها من 10 إلى 25 تصل 35 كم/س،والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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