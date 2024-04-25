الإمارات تواصل دعمها الإنساني للأشقاء في غزة

المصدر: دبي - البيان

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تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، حيث أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع تنفيذ عملية «طيور الخير» الإسقاط الجوي الـ36 للمساعدات على شمال القطاع.

وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي «C17» تابعتين للقوات الجوية للإمارات، وطائرتي «C295» تتبعان للقوات الجوية المصرية. وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال القطاع عبر 4 طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق «طيور الخير» إلى 2353 طناً.

كما تجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها الدولة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة 22338 طناً، مع بلوغ إجمالي طائرات الشحن 215 طائرة، وعدد الشاحنات التي دخلت القطاع 740 شاحنة، إضافة إلى 440 شاحنة نقل بري من القاهرة إلى العريش.

ووصل عدد سفن الشحن البحري إلى 3، إلى جانب مستشفى عائم، و6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية 1.2 مليون جالون يومياً. وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها في المستشفى العائم في العريش 146 حالة، والحالات التي تم استقبالها في الدولة 611 حالة، والحالات التي تم استقبالها في المستشفى الميداني في غزة 17542 حالة، كما وصل عدد المخابز إلى 5، بقدرة إنتاجية تتراوح بين 12500 إلى 15000 رغيف في الساعة.

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