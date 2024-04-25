سلطان بن أحمد يكرّم الأكاديميين الإماراتيين المتميزين

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أن الجامعة ماضية وفق ما أسسها عليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز جهودها في دعم الباحثين وتكريمهم وترسيخ البحث العلمي لخدمة المجتمع، كونها جامعة بحثية في المقام الأول.

جاء ذلك خلال حفل تكريم سموه لعدد من الباحثين الأكاديميين وترقيتهم لتميزهم في البحث العلمي والتدريس والتعليم والتعلم وتقديم الحلول لخدمة المجتمع في مختلف المجالات، والذي أقيم قبل ظهر أمس، في المنتدى الطلابي بجامعة الشارقة.

وشمل التكريم الدكتور حسين العوضي من كلية العلوم، والدكتورة أمينة محمد المرزوقي من كلية العلوم الصحية، والدكتور عارف محمد الجناحي من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والدكتورة خولة النجار من كلية الهندسة، والدكتور عبد الله فهد المطيري من كلية العلوم، والدكتورة نادية راشد المزروعي من كلية الصيدلة.

من جهة أخرى شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، افتتاح مؤتمر الشارقة الدولي الأول للغة العربية، والذي تنظمه جامعة الشارقة تحت شعار «آفاق التحول الرقمي والاستدامة»، وذلك في قاعة الرازي بمجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر على دور الجامعة في تجاوز تشخيص التحديات إلى ابتكار الحلول، وتحقيق التطوير المواكب للمستجدات، الخادم للأجيال المتعاقبة.

وألقت الدكتورة زاهية إسماعيل الصالحي، القائمة بأعمال عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، كلمة أشارت فيها إلى أهمية المؤتمر الذي صُمم ليتناول بالبحث والدراسة قضية ذات أهمية قصوى خاصة في الوقت الراهن الذي تتنافس فيه اللغات العالمية على الهيمنة.

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