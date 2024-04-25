نهيان بن مبارك: المعرفة أساس للتطور والنهضة في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة كل الحرص على أن تكون المعرفة هي القوة المحركة في مختلف المجالات باعتبارها أساساً لكل أشكال التطور والنهضة، ومن هذا المنطلق وتنفيذاً للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة تطلق وزارة التسامح والتعايش الدورة الثالثة من مهرجان «إشراقات»، الذي يعد واحداً من أبرز المشروعات التحولية التي تتبناها الوزارة، باعتباره مهرجاناً عالمياً للمعرفة في مجال التسامح والتعايش، ويعمل على استقطاب أصحاب المحتوى المتخصصين والخبراء في مجالات التسامح.

جاء ذلك عقب تفقد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان استعدادات وزارة التسامح والتعايش لإطلاق مهرجان «إشراقات»، الذي يقام تحت شعار «التسامح معرفة» في الفترة من 1 وحتى 3 مايو المقبل ضمن أنشطة معرض أبوظبي الدولي للكتاب بأرض المعارض.مشاركات دوليةويشارك في المهرجان هذا العام مفكرون ومبدعون من أكثر من 14 دولة عربية وأجنبية، وتزيد المشاركات الدولية فيه على 80 مشاركة، كما يشارك في أنشطة المهرجان وجلساته 80 من كتاب ومفكري الإمارات والعالم، من خلال 50 برنامجاً وجلسة محلية ودولية، وتتواصل جلساته بـ5 لغات عالمية وبمشاركة 14 دولة في المجالات الإبداعية والتربوية والفنية والمعرفية المختلفة.

معارف وخبرات

ويركز المهرجان على أن تصل رسالته إلى الآلاف من طلاب المدارس والجامعات، إضافة إلى تضمنه أنشطة تستهدف أولياء الأمور والمثقفين والجمهور.

وقال معاليه إن مهرجان «إشراقات» حريص بما لديه من قامات عالمية على أن يقدم الجميع معارفهم وخبراتهم للجمهور عبر مجموعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات التفاعلية التي تركز على الشباب وطلاب المدارس والجامعات، والمفكرين والأدباء والباحثين، إضافة إلى مختلف فئات الجمهور، بهدف إثراء المحتوى المعرفي في مجال التسامح والتعايش.

مشاركة

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن المهرجان يفتح الباب واسعاً لمشاركة طلاب المدارس والجامعات والمدرسين، وأولياء الأمور، والجمهور المهتم بقضايا التسامح والمعرفة لحضور الحلقات النقاشية واللقاءات الفكرية والإبداعية والأنشطة وورش التدريب، مؤكداً أن هدف الوزارة من إطلاق «إشراقات» نابع من رؤية واضحة بأهمية تعريف العالم بالتجربة الإماراتية في التسامح داخل المؤسسات التربوية، وبين فئات المجتمع، مشيراً إلى تنوع أنشطة المهرجان لتشمل المجالات كافة، التي يحاضر فيها ويديرها مفكرون ومبدعون وأكاديميون وكتاب عالميون.

وعبر معاليه عن تقديره العميق للمؤسسات المشاركة والداعمة للمهرجان، وفي مقدمتها إدارة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يعد واحداً من أهم الأحداث العالمية في مجالات المعرفة والثقافة والفنون، ويقدم للعالم صورة مشرقة لإمارات الخير والسلام والمحبة والتسامح، مثمناً جهود المشاركين كافة من الخبراء الدوليين والمفكرين والطلبة والتربويين وأولياء الأمور الذين حرصوا على تأكيد وجودهم في «إشراقات».

رعاية

من جهة أخرى، أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التزام الإمارات بقيادة مشهد التطور الطبي في رعاية الأورام، مدفوعة بجهود البحث والابتكار الحثيثة لتطوير أحدث التقنيات وتحسين سبل فحوصات الأورام وتشخيصها والوقاية منها. جاء ذلك خلال افتتاح معاليه النسخة الأولى من «قمة كليفلاند كلينك العالمية للابتكار في رعاية مرضى الأورام» التي عقدت في أبوظبي، ونظمها مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، واستقطبت أكثر من 30 خبيراً رائداً في الأورام من شبكة كليفلاند كلينك العالمية، الأمر الذي رسخ التزام المستشفى بدعم التعليم الطبي والابتكار في دولة الإمارات والمنطقة بأسرها.

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