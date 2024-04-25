سلطان القاسمي يوجه بتعيين 44 مهندساً في «كهرباء الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتعيين 44 مهندساً ومهندسة من الكوادر المواطنة في أبريل 2024 بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بعد اجتيازهم الاختبارات الوظيفية اللازمة، ليصل إجمالي الكوادر المواطنة إلى 315 مهندساً ومهندسة، بنسبة 64% من الكوادر الهندسية بالهيئة.

أعلن عن توجيه سموه عبد الله عبد الرحمن الشامسي، مدير عام الهيئة، في مداخلة عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

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