وزير العدل يبحث ووزير الداخلية الألباني علاقات التعاون

المصدر: أبوظبي- البيان

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استقبل معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، في مكتبه بديوان الوزارة في أبوظبي، معالي تاولانت بالا وزير الداخلية الألباني، والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجالات القانونية، وتبادل الخبرات في مجال تسليم المجرمين ومكافحة الجريمة المنظمة، وجرائم غسل الأموال، وذلك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

حضور

حضر اللقاء المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل الوزارة، وسعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية.

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