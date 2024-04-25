وزراء ومسؤولون يشيدون بدور «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات» في بناء المستقبل

المصدر: أبوظبي - وام

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زار وزراء ومسؤولون فعاليات النسخة الخامسة عشرة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2024، التي انطلقت 22 أبريل الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ونظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

فقد زار فعاليات المسابقة معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، والدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل، إضافة إلى نخبة من المديرين والمسؤولين.

وكان الدكتور مبارك الشامسي في استقبال الوزراء والمسؤولين ورافقهم في جولة بأروقة المعرض، التقوا خلالها المشاركين في المسابقة التي تسلط الضوء على المهارات الفنية والمهنية للشباب الإماراتي، دعماً للتنمية الصناعية في الدولة.

وأشار إلى الدعم والإقبال الكبيرين اللذين شهدتهما دورة هذا العام من المسابقة، الأمر الذي يؤكد اهتمام الجهات الحكومية كافة بموضوع المهارات، مؤكداً أن بناء وتعزيز الكفاءات الإماراتية في مهارات المستقبل يمثل أولوية وطنية في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، التي تنص على أن «الإنسان هو العنصر الأكثر أهمية في بناء الحاضر والمستقبل، وهو محور التنمية وغايتها في آنٍ معاً».

وأوضح أنه في سياق ما تشهده دولة الإمارات من تنويع اقتصادي، فإن القطاع الصناعي والمهني يمثل رافداً مهماً في تعزيز البيئة الاستثمارية للدولة بشكل عام. وأضاف أن ما شهدناه هذا العام من تنوع المهارات ومشاركة الفئات العمرية الصغيرة من 12 - 15 عاماً، والإقبال من الشباب للمشاركة في المسابقات المطروحة يؤكد أن أبناء الإمارات ماضون بكل إصرار في صنع حاضرهم ومستقبلهم، مستلهمين رؤى قيادتنا الرشيدة لترسيخ ريادة دولتنا الحبيبة في كل المجالات.

وأبدى الوزراء إعجابهم بمستوى الأداء الرفيع للطلبة المشاركين، وأشادوا بالجهود الكبيرة والمتميزة التي يبذلها مركز أبوظبي للتعليم التقني والمهني في مجال تطوير وتنمية المهارات، التي كان لها دور كبير في تطوير المسابقة وتعزيز مكانتها على مستوى الدولة.

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