خالد بن محمد: القيادة الرشيدة حريصة على تأهيل الكفاءات الوطنية للمنافسة عالمياً

المصدر: أبوظبي - وام

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أشاد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بالمسابقات التي تساعد على تعزيز التعاون بين الطلاب، لاكتساب المهارات الجديدة واستمرارية التعلم، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على تأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على التنافس عالمياً بما يسهم في دفع عجلة النموّ والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال جولة لسموه شهد خلالها جانباً من فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات في نسختها الخامسة عشرة، التي عقدت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بتنظيم من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، واختتمت فعالياتها، أمس، بمركز أدنيك أبوظبي.

واطّلع سموّه على عدد من المسابقات التي يتنافس فيها المشاركون في مختلف المهارات والتخصُّصات الهندسية والصناعية والمهنية التي تتوافق مع وظائف المستقبل، والتقى عدداً من الطلاب والطالبات الإماراتيين المشاركين في المسابقة ضمن مختلف المجالات التقنية والمهنية.

رافق سموّه، خلال الزيارة، كل من سيف غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والدكتور مبارك الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

وتعدّ المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات منصةً وطنيةً تحتفي بالتعليم التقني والمهني، وتستقطب الشباب الإماراتي الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاماً، باستثناء مهارة صيانة الطائرات التي تَقبل المتسابقين حتى عمر 24 عاماً.

وتُقام على هامش المسابقة منافسة دولية ودية للمهارات، بمشاركة 17 دولة، يتنافس فيها شباب دولة الإمارات مع شباب تلك الدول في عدد من المهارات الهندسية والتكنولوجية، استعداداً لمنافسات المسابقة العالمية للمهارات في ليون بفرنسا سبتمبر المقبل.

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