مؤتمر طبي بدبي يناقش مستجدات زراعة الأعضاء

المصدر: دبي - البيان

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ناقشت الدورة الـ24 من «مؤتمر مستجدات الكلى ومتلازمة الأيض وزراعة الأعضاء»، الذي أقيمت فعالياته في دبي، آخر مستجدات زراعة الأعضاء ومتلازمة الأيض. ونظم المؤتمر «مستشفى الفقيه» بالتعاون مع جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية وجامعة الشارقة وشعبة الكلى بجمعية الإمارات الطبية وهيئة الصحة بدبي وجمعية حياة لزراعة الأعضاء، وشارك فيه 200 طبيب من الأطباء المختصين من المنطقة والعالم.

ويعد المؤتمر فرصة للمختصين والأطباء لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات ولتعزيز الجهود المحلية والدولية في تطوير علاجات الأمراض المرتبطة بالكلى وزراعة الأعضاء وتبادل النقاشات والدراسات لتحسين جودة الحياة للمرضى والمضي قدماً نحو مستقبل أفضل في الرعاية الصحية والطبية. وأكد الدكتور عبدالباسط العيسوي، استشاري أمراض الكلى والطب الباطني في «مستشفى الفقيه الجامعي» رئيس المؤتمر، أهمية هذا التجمع الطبي الذي استهدف تبادل الخبرات وأحدث الأبحاث.

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