«المعاشات» تبحث مستجدات «التحول الرقمي»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس معالي مبارك راشد المنصوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اجتماع المجلس الثالث لعام 2024، الذي انعقد أمس، وصادق المجلس على محضر اجتماعاته السابقة، وعلى جدول المتابعة الإدارة للقرارات والتوصيات الصادرة عنها، واعتمد القرارات والتوصيات المتخذة من اللجان المنبثقة عنه.

كما ناقش المجلس مستجدات مشروع التحول الرقمي، وتقرير أداء الاستثمار، والتقرير المالي لشهر مارس 2024، وتقرير الأداء المؤسسي للهيئة لعام 2023، ووافق المجلس على مسودة اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023، بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وتشير إحصاءات الهيئة عن شهر مارس 2024، إلى ارتفاع عدد المشتركين إلى (134,902) مشتركاً، مقارنة بنحو 99,263 مشتركاً عن مارس من العام الماضي، كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة من 11,926 جهة في مارس من العام الماضي، إلى 15,615 في مارس من العام الجاري 2024.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز