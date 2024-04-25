«تدوير» و«TOMRA» توقعان مذكرة تفاهم لتمكين الاقتصاد الدائري

المصدر: أبوظبي ـ وام

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وقعت مجموعة «تدوير»، مذكرة تفاهم مع شركة TOMRA، لإعادة تدوير المواد القابلة لإعادة التدوير، بشكل آمن وتحويلها إلى منتجات جديدة، فضلاً عن توفير حلول تقنية تسهم في تمكين الاقتصاد الدائري.

إعادة تدوير

وستتعاون الشركتان الرائدتان للاستفادة من نظام المكافآت العالمي التابع لمجموعة تدوير بهدف إنشاء نظام طوعي لإعادة تدوير العبوات الفارغة على مستوى الدولة باستخدام آلات استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير التي تُصنّعها شركة TOMRA لجمع عبوات المشروبات المصنوعة من البلاستيك والألمنيوم والزجاج.

وجرى توقيع المذكرة بين الجانبين بحضور علي الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «تدوير»، ولوري كانجاسلاتي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة TOMRA خلال الدورة العاشرة من معرض ومؤتمر «ايكوويست» الذي عقد في الفترة من 16 إلى 18 أبريل الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وبموجب المذكرة ستسخر شركة TOMRA خبراتها في أنظمة إعادة تدوير العبوات الفارغة على مستوى العالم لدعم مجموعة تدوير في مبادراتها.

جهود

وأكد علي الظاهري توحيد الجهود مع شركة TOMRA لتغيير طريقة تخلص الجمهور من العبوات الفارغة، لافتاً إلى الخبرة الواسعة التي تتمتع بها شركة TOMRA في أنظمة إعادة تدوير العبوات الفارغة وتاريخها القوي في نشر آلات استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير. وتقوم أنظمة إعادة تدوير العبوات الفارغة وآلات استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير، بدور رئيسي في تشجيع الجمهور على إرجاع عبوات المشروبات الفارغة، وذلك عبر تحفيز المجتمع على القيام بفصل وفرز النفايات وتعزيز سلوكيات إعادة التدوير.

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