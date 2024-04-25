بلدية دبي تنفذ 5383 جولة تفتيشية على المؤسسات الغذائية خلال رمضان

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

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كشفت بلدية دبي أن عدد الجولات التفتيشية على المؤسسات الغذائية والمطابخ الشعبية ومستودعات تخزين المواد الغذائية خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر بلغ 5383 جولة، وكانت نسبة الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير 97 %.

وتحرص البلدية على توفير الحماية الاستباقية للمجتمع من كافة المخاطر الغذائية، وتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة، تعزيزاً لمستهدفاتها في توفير منظومة غذائية وصحية مستدامة، تحقق لأفراد المجتمع أفضل مستويات الصحة العامة وجَودة الحياة والرفاهية، ولفتت إلى أنه تم تنفيذ حملات رقابية وتفتيشية مستمرة طيلة شهر رمضان على المؤسسات الغذائية للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات.

وأوضحت البلدية أن الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان والعمليات الرقابية ركزت على مؤسسات تحضير وإعداد الطعام والوجبات والمطابخ الشعبية، والمستودعات والمجمعات الغذائية والاستهلاكية، والفنادق والهايبر والسوبر ماركت، والأسواق، وأماكن الفعاليات في دبي مثل القرية العالمية، للتأكد من حصول كافة سكان الإمارة على غذاء صحي وآمن وسليم وفق أعلى معايير سلامة الغذاء، حيث تم تخصيص فرق للرقابة والتفتيش على الخيم الرمضانية للتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة.

وأوضحت بلدية دبي أن الحملات التي نفذتها على المؤسسات الغذائية شملت التأكد من التزام جميع القطاعات بمعايير سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية المتعلقة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية، ومدى سلامة ونظافة أماكن تخزين وتحضير الأطعمة وطرق طهيها وحفظها الحراري، إلى جانب التزام العاملين بتلك المنشآت بمعايير النظافة الشخصية وارتداء القفازات وغطاء الرأس، وتوفر بطاقات الصحة المهنية لديهم.

كما شملت الحملات الرقابية أيضاً التأكد من مدى جَودة اللحوم ومصادرها مع ضمان عدم ذبحها خارج المقاصب المعتمدة، إضافةً إلى التركيز على العروض الترويجية لمنتجات شهر رمضان ومدى جَودتها ومطابقتها للمعايير.

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وتحرص بلدية دبي على متابعة القطاعات الحيوية التي ينشط عملها خلال شهر رمضان، والتأكد من التزامها في جميع معايير السلامة والصحة العامة وسلامة الأغذية، والتزام أصحاب الفعاليات والعاملين بمعايير السلامة الغذائية المعتمدة، خلال مراحل إعداد الطعام المختلفة من تخزين وتحضير وطهي وصولاً إلى جودة المواد المستخدمة وصلاحيتها.

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