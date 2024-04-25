«إسلامية دبي»: 360 حصالة ذكية على منصة «الخارطة الرقمية»

المصدر: دبي - البيان

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ذكرت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أن عدد الحصالات الذكية الخاصة بجمع التبرعات في الإمارة، وصل إلى 360 حصالة، وفّرت وسائل أكثر أمناً وسهولة في التبرع، وهي ضمن منصة حوكمة التبرعات المالية في دبي (الخارطة الرقمية).

وتجمع المنصة الحصالات الذكية كافة في الإمارة، بنظام إلكتروني موحد، يبين عددها ومواقعها، والمبالغ التي يتم التبرع بها، بالإضافة إلى إمكانية الإشراف والرقابة على الحصالات الذكية من خلال هذه المنصة.

وقال أحمد عبد الله المدحاني رئيس قسم تحصيل تنمية الزكاة والصدقات خلال مشاركة الدائرة في منصة في «ديهاد»، إن تلك الحصالات تتيح عمليات التبرع بالطرق الإلكترونية المتاحة كافة، كما تتيح إمكانية التعرف إلى أماكن ومواقع توزيع الحصالات الذكية في إمارة دبي، والتي توجد في كل من المساجد، والمحلات التجارية، ومراكز التسوق والمستشفيات، وغيرها من الأماكن.

وأضاف أن الحصالات الذكية اختصرت الوقت والجهد المبذول في عمليات جمع التبرعات بالطرق التقليدية، من تحصيل وجرد وإيداع، إلى وصول سهل ومباشر من المتبرع للمستفيد، وتصفير الإجراءات البريوقراطية.

وأردف: «نتوقع أن تحدث منصة حوكمة التبرعات المالية في دبي «الخارطة الرقمية»، لا سيما «الحصالات الذكية»، نقلة نوعية في حجم التبرعات الخيرية الواردة، فتأثيرها سيكون كبيراً جداً، ونتوقع زيادة في حجم التبرعات، قياساً على الحصالات التقليدية.

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