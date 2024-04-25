15524 عملية تبرع لجمعية دبي الخيرية عبر الوسائل الإلكترونية

المصدر: دبي - رامي عايش

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كشفت جمعية دبي الخيرية عن تلقيها 15524 عملية تبرع عبر وسائل التبرع الالكترونية بنهاية 2022، منها 5734 عملية من خلال الحصالات الذكية عبر «جوجل باي، أبل باي، إيباي، والعملات المشفرة»، إضافة إلى 2281 عملية تبرع من خلال الروابط الذكية، كما تلقت 7509 عمليات تبرع عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي.

جاء ذلك خلال مشاركة الجمعية في "ديهاد" تحت شعار «الابتكار والاستدامة في العمل الخيري»، حيث تعرض مبادراتها ومشاريعها الإنسانية والإغاثية وخدماتها الذكية تحت شعار

وشهد جناح الجمعية استقبال العديد من الضيوف والزائرين من المسؤولين ورجال الأعمال والوفود المختلفة، حيث استعرض القائمون على الجناح من خلال الأفلام والشروحات حصالات الجمعية الذكية المبتكرة ومنصتها على الميتافيرس، وبعض المشاريع والمبادرات الإغاثية والتنموية المستدامم.

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية إن الجمعية طورت برامجها ووسائلها كي يواكب أداؤها توجيهات قيادتنا الرشيدة بإيجاد الحلول الذكية للخدمات، فأطلقت حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية المبتكرة على موقعها الإلكتروني كالتبرع بالعملات الرقمية المشفرة، واقتناء الرموز غير القابلة للاستبدال NFT، وتوفير منصة رقمية للتبرع بتقنية الميتافيرس، فضلاً عن إطلاق تطبيق دبي الخيرية الذكي.

وأضاف السويدي: ابتكرت الجمعية الحصالة الذكية وأطلقتها في شهر أكتوبر 2022، وقد تم تصميمها بطريقة عصرية تواكب مسيرة التحول الذكي في المجتمع، وتوفر خاصية التبرع عبر كل من (جوجل بي، وأبل بي، وإي بي، وبوابة حكومة دبي الذكية، والرسائل النصية، والعملات الرقمية المشفرة)، ولدينا خطة لتوزيعها بدلاً من الحصالات التقليدية المنتشرة في المراكز التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة، وهي أكثر أمناً وسهولة وسرعة في التبرع.

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