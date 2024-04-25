«الحاويات الذكية» مشروع مستدام صديق للبيئة

المصدر: دبي - وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعد «مشروع الحاويات الذكية» الذي أطلقته بلدية دبي مشروعاً بيئياً مستداماً، حيث قامت البلدية بتركيب حاويات ذكية صديقة للبيئة لتخزين النفايات على امتداد جانبي شارع الشيخ زايد، من دوار مركز دبي التجاري العالمي إلى جسر التقاطع الأول الذي يربط الجسر بشارع الصفا وشارع المركز المالي، وشارع الثاني من ديسمبر، شارع بني ياس بالقرب من المبنى الرئيسي لبلدية دبي.

وتمتاز هذه الحاويات بأنها تعمل بالطاقة الشمسية، ومزودة بأجهزة إلكترونية وحساسات استشعار عالية الدقة لرصد وقياس مستوى النفايات، والإبلاغ عن الحاوية عند امتلائها من خلال إرسال إشارة فورية إلى مركز التحكم لإتمام عملية التفريغ عند الحاجة فقط. كما تحتوي هذه الحاويات على فتحتين منفصلتين إحداهما مخصصة للنفايات العامة والأخرى لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير، مثل الزجاج، والعبوات، والبلاستيك، والأوراق.

وتتميز الحاويات الذكية بسهولة التعرف على المواقع الجغرافية لهذه الحاويات عبر النظام، وتحتوي على خاصية الكبس التلقائي للمخلفات «للنفايات العامة» عبر خاصية المستشعرات، وتعطي إشارات من خلال المستشعرات لمركز التحكم في حالة وجود أعطال فنية بشكل تلقائي.

معايير عالمية

ويأتي توزيع حاويات تخزين النفايات الجديدة تطبيقاً لأفضل المعايير العالمية في مجال الارتقاء بمستوى خدمات النظافة العامة في الإمارة، بما يعزز جهود التنمية المستدامة، وذلك تحقيقاً لأهداف الحكومة الذكية، وتماشياً مع ضرورة تبني كل متطلبات استشراف المستقبل في أداء العمل البلدي الهادف لتبني أفضل الممارسات المتميزة في مجالات الإدارة المتكاملة للنفايات بالإمارة. ويدعم هذا المشروع الاستراتيجي مخرجات خطة تقليل إنتاج النفايات في إمارة دبي، التي تعتمد بشكل مباشر على عمليات فصل النفايات من مصادرها وتشجيع عمليات الفرز وإعادة التدوير، ويأتي المشروع تطبيقاً لأفضل التجارب الناجحة في مجال الإدارة المستدامة للنفايات.

مبادرة

وأطلقت بلدية دبي ممثلة بإدارة عمليات النفايات مؤخراً، مبادرة «تحدي تجميع العبوات البلاستيكية» بهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية وتقليل البصمة الكربونية وترسيخ مفاهيم إعادة التدوير والاقتصاد الدائري الأخضر، وتم من خلال المبادرة استخدام حاويات ذكية لتجميع العبوات البلاستيكية من المواقع والمرافق والمؤسسات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز