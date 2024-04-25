«إقامة دبي» تواصل حملتها «من أجلكم نحن هنا»

المصدر: دبي - البيان

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تواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جهودها في خدمة المقيمين والزوار من خلال استمرار حملتها الرائدة «من أجلكم نحن هنا»، وهي خدمة استباقية تستقبل المتعاملين وتتيح لهم التقديم على خدماتها مباشرة في منصتها بسوق التنين بجوار المدخل الرئيسي من 24 إلى 28 أبريل الحالي، من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً.

وتأتي استمرارية الحملة التي زارت العديد من المناطق في إمارة دبي بهدف تعزيز آلية التواصل المباشر مع المتعاملين، وإطلاعهم على باقة من الخدمات التي توفرها، وتعريفهم بإمكانية التقديم على الخدمات خلال زيارة المنصة، إضافة إلى تعريفهم بطرق التقديم عليها عبر القنوات التي تتيحها إقامة دبي، بما في ذلك القنوات الإلكترونية والذكية.

وتستعرض المنصة مجموعة من الخدمات التي تتضمن خدمات أذونات الدخول والإقامة الذهبية، وخدمة تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي ومرافقيهم، وخدمة تصريح مغادرة، وخدمة تأشيرة رعايا الهند عند الوصول، وشبكة مجتمع متعاملي إقامة دبي ومنصة «04».

كما تنظم إقامة دبي للمتعاملين مسابقات تفاعلية، وتوفر لهم تجربة ممتعة وثرية، من خلال الشخصيات الكرتونية المحببة للصغار «سالم وسلامة»، حيث يمكن للأطفال وأسرهم التقاط الصور التذكارية مع الشخصيات الكرتونية. يشار إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أطلقت حملة «من أجلكم نحن هنا»، بهدف توفير بيئة آمنة ومريحة للمقيمين والزوار، تمكنهم من الحصول على معايير الخدمات العالمية.

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