«نادي الإمارات العلمي» يستعرض 30 مشروعاً ابتكارياً

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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استعرض نادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة والعلوم، 30 مشروعاً ابتكارياً تزامناً مع يوم الاحتفال العالمي للإبداع والابتكار، من خلال معرض اشتمل على فئات متعددة للابتكارات العلمية منها 15 ابتكاراً لفئة الاستدامة و3 ابتكارات في مجال الزراعة و12 ابتكاراً فئة الفيزياء التطبيقية، وتشمل ابتكارات فئة الاستدامة، البحث والتطوير في مجالات مثل الطاقة الشمسية، والطاقة المائية، والطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين.

وكشفت إدارة النادي خلال المعرض عن حصول النادي على 105 جوائز خلال آخر 4 سنوات منها 42 ميدالية ذهبية، و32 فضية و24 برونزية و14 جائزة خاصة و2 جائزة تقديرية، وقام النادي بتسجيل 10 ملكيات فكرية للمشاريع العلمية من وزارة الاقتصاد.

وقال بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم إن النادي يقوم بجهده في رعاية تلك المواهب حسب إمكاناته، ولكنه يتطلع بدعم ورعاية مختلف المؤسسات المعنية الابتكارات والجهود العلمية والتي سجلت أغلبها في وزارة الاقتصاد لحماية ملكيتها الفكرية، وهناك تطلع لتسجيل براءات الاختراعات لهذه الأعمال، وسيتم التواصل مع المؤسسات المعنية حسب تخصصاتها لتبني عملية تسجيل هذه الاختراعات في المكتب الدولي للاختراع، كما سنحاول جاهداً التواصل مع المؤسسات الاستثمارية لدعم وتبني هذه الاختراعات.

وأوضح أنه بعد أيام قليلة سيغادر وفد من شباب النادي إلى أمريكا للمشاركة في مسابقة علمية دولية وقبلها شارك منتسبو النادي إلى عديد من دول العالم وحصدوا الميداليات الذهبية، والفضية والبرونزية وغيرها.

واستعرض الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي ـ رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي البطولات والجوائز العلمية التي أحرزها النادي من عام 2020 ـ 2024، منها 30 مشروعاً ابتكارياً علمياً بمشاركة 63 طالباً بواقع 30 طالباً و44 طالبة، يحصلون على جوائز عالمية خلال أربع سنوات.

وأشار إلى ورش العمل الإبداعية التي ينظمها النادي وتشجع على التفكير الإبداعي وتبادل الأفكار بين المشاركين، وكذلك جلسات التفكير المتقدمة والتي تقودها فرق متعددة التخصصات لاستكشاف فرص جديدة وتوليد أفكار مبتكرة.

كما نوه بمسابقات الابتكار التي تشجع على تطوير حلول جديدة لتحديات معينة، وتقدم جوائز تشجيعية للأفكار الأكثر إبداعاً، إلى جانب معارض الابتكار والمؤتمرات العلمية ومنها المؤتمر العربي الخامس للروبوت عام 2017 وأيضاً الملتقى العلمي الآسيوي 2022.

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