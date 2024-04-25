شرطة دبي تطلع وفداً أمنياً صينياً على أبرز الابتكارات والتقنيات في المجال الجنائي

المصدر: دبي ـ البيان

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زار ليو تشونغ يي، مساعد وزير وزارة الأمن العام لجمهورية الصين الشعبية، المدير العام لإدارة التحقيقات الجنائية في وزارة الشرطة، القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك للاطلاع على أبرز الابتكارات والتقنيات الحديثة المُستخدمة في المجال الجنائي إلى جانب الاطلاع على أحدث التقنيات المُستخدمة في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وآلية الاستجابة السريعة مع البلاغات من خلال مركز القيادة والسيطرة.

واستقبل اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، المسؤول الصيني والوفد المرافق، بحضور العميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد محمد عقيل أهلي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون البحث والتحري، والعميد عادل الجوكر مساعد المدير العام لشؤون البحث والتحري، والعميد الدكتور سعيد القمزي، مساعد المدير العام لشؤون العمليات الجنائية.

ورحّب اللواء المنصوري، بزيارة ليو تشونغ يي، مؤكداً حرص شرطة دبي على مد جسور التعاون الفعّالة مع مختلف دول العالم. وبدأت الزيارة إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالاطلاع على الإنجازات التي حققتها في مكافحة كافة أنواع الجرائم.

واستمع من إدارة الجرائم الإلكترونية إلى شرح حول جهودها في مكافحة الجريمة الإلكترونية، وتعزيز الأمن والأمان ووقاية المجتمع من الجرائم. واطلع ليو تشونغ يي على منصة مشروع «عيون» بوصفها منظومة أمنية مُتكاملة تعمل بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين على الاستثمار في التقنيات الحديثة.

كما زار الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واطلع على آليات العمل في مجال الأدلة الجنائية. وزار مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، واطلع على نظام «أزري» وما يحتويه من خرائط تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

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