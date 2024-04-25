بحث تطوير التعاون في أعمال النيابة العامة بين الإمارات وروسيا

المصدر: موسكو - وام

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أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن زيارته الرسمية للنيابة العامة لروسيا الاتحادية، شكلت فرصة لعقد مشاورات مفصلة بين الجانبين لاستعراض أفضل الممارسات المطبقة في أعمال النيابة العامة والمستحدث من التشريعات والنظم القانونية في الدولتين، مشيداً بنتائج الزيارة.

وقال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، في ختام الزيارة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، شكلتا نموذجاً عالمياً رائداً على صعيد سيادة القانون وكفاءة المنظومتين التشريعية والقضائية وحماية حقوق الإنسان، في ظل العلاقات الثنائية المتميّزة والراسخة بين البلدين الصديقين.

واجتمع المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، خلال الزيارة، مع إيغور كراسنوف المدعي العام الروسي، وذلك بحضور الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية.

وبحث الجانبان سبل تنمية آفاق التعاون بين النيابة العامة للدولتين، وتعزيز التنسيق بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا سبل مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها ولا سيما ما يتعلق بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وحماية حقوق الإنسان، في ضوء الاتفاقيات الدولية والثنائية.

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