2700 يتيم مستفيد من حملة «زكِّ» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت حملة «زكِّ»، التي أطلقتها مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، بإنجازات إنسانية متنوعة انعكس أثرها على ما يزيد على 2700 يتيم منتسب لـ1156 أسرة من أسر الأيتام المنتسبين للمؤسسة من إمارة الشارقة، والمنطقتين الوسطى والشرقية، حيث تضمنت مجموعة من المشاريع الداعمة التي استهدفت تخفيف العبء عليهم.

وشكرت منى بن هده السويدي مدير عام المؤسسة المشاركين في دعم الحملة الذين كان لهم الدور الأساسي في نجاح مشاريعنا الإنسانية، بمساهماتهم الفعالة فيها، ونبشرهم بأن عطاءهم أثمر من خلال العديد من المشاريع التي سدت احتياجات الأسر. وتابعت: استقبلت المؤسسة العديد من زكوات الأموال والتبرعات لدعم الحملة، ما يعكس قيم التكافل الاجتماعي والإخاء بين مختلف شرائح المجتمع وخلقت روابط التضامن والتلاحم الإنساني.

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