168 مشاركا في الدورة الثالثة عشرة من جائزة دبي للنقل المستدام

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تسجيل 168 مشاركة في جائزة دبي للنقل المستدام بدورتها الثالثة عشرة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي .

وشهدت الدورة الجارية ارتفاعاً في عدد المشاركين بنسبة 20% مقارنة بالدورة الثانية عشرة التي أقيمت في عام 2022، وتنوعت المشاركات لتشمل مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة، من داخل الدولة ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعكس حجم الطلبات المشاركة المكانة التي تحظى بها جائزة دبي للنقل المستدام على الصعيدين المحلي والإقليمي، حيث تعد تطبيقا عمليا لإستراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الساعية إلى تعزيز العمل برؤيتها المتمثلة بـ الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، بما يواكب التطور المستدام بإمارة دبي في كافة القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية والعقارية وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.

وقالت منى العصيمي، الأمين العام لجائزة دبي للنقل المستدام "أظهرت نتائج الفرز الأولية للمشاركين، تنوع الطلبات من مختلف دول المنطقة وتحديدا في المجال الأكاديمي ومجتمع الأعمال، وهذا يعكس التوجه العام نحو استشراف مستقبل التنقل المستدام، والعمل على طرح المبادرات والأفكار التي تسهم في تحقيق الأثر الإيجابي للبيئة والحفاظ عليها".

وأضافت "تتضمن المرحلة المقبلة استكمال عملية فرز المشاركات بحسب فئات الجائزة، وهي: فئة المبادرات، وفئة البحث والتطوير، وفئة التكريم الخاص، وستتولى اللجنة التحكيمية المؤلفة من 10 أعضاء خارجيين من ذوي الاختصاص إجراء عملية التقييم المطلوب بكل احترافية، لضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية والحيادية، وسيتم الإعلان عن الفائزين في يونيو 2024".

ونوهت العصيمي إلى أن لجنة التحكيم حددت معايير عدة لتقييم فئات الجائزة، حيث تستند جائزة النقل المستدام المتميز على تقييم استراتيجية الحوكمة والتخطيط للمشاركين ومنهجية وآلية التطبيق، والنتائج المحققة، فيما يتم تقييم المشاركين عن فئة المبادرات، من خلال 4 محاور رئيسية، وهي التميز والريادة، وآلية تطبيق المبادرة والتطوير، والنتائج والشمولية، والابتكار ونقل المعرفة.

وأشارت إلى أن تقييم المشاركات في فئة البحث والتطوير، يقاس عبر عدد من المحاور، أهمها موضوع البحث أو المشروع، والمنهجية، والتصميم، والنتائج.

وتركز فئة التكريم الخاص على المعايير التالية: المساهمة في زيادة وعي المجتمع بقضايا الاستدامة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل إيجابي، والمشاركة في الفعاليات والورش المتعلقة بقضايا الاستدامة، ومدى المساهمة في تحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية للهيئة.

يذكر أن فترة التسجيل في جائزة دبي للنقل المستدام في دورتها الثالثة عشر؛ بدأت من شهر أكتوبر 2023 وانتهى التقديم في يوم 15 مارس 2024.

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