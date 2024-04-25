انطلاق قمة القيادة الدولية للمرأة في الهندسة بدبي اليوم

المصدر: وام

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تستضيف دبي اليوم “ الخميس ” قمة القيادة الدولية للمرأة في الهندسة التي ينظمها ولأول مرة في دولة الإمارات معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين العالمي ومجموعة المرأة في الهندسة.

يتولى قيادة القمة لعام 2024 التي ستعقد في فندق الميدان في دبي، كل من الدكتورة ديانا داوود، أستاذ مساعد بجامعة دبي ورئيسة قمة القيادة الدولية للمرأة في الهندسة، والدكتورة ميسم وهبه، أستاذ مساعد بجامعة دبي ونائبة رئيسة القمة، والدكتورة ياسمين الحلواني، أستاذ مساعد بجامعة دبي والرئيسة الإعلامية للقمة، والدكتورة أبيجيل كوبياكو، أستاذ مساعد بجامعة دبي ورئيسة اللجنة المنظمة المحلية لقمة القيادة الدولية للمرأة في الهندسة.

تقدم القمة، التي يشارك فيها أكثر من 120 من المهندسات والقيادات النسائية، مجموعة من الجلسات والعروض التحفيزية والمناقشات النشطة وورش العمل ذات التأثير وفرص التواصل وبناء العلاقات المهنية القيمة.

ويمثل انعقاد هذه القمة فرصة قيمة للذين يسعون لتعزيز التنوع والاندماج في مجال الهندسة، حيث تركز على تعزيز الإرشاد، خاصة في مجالات القيادة النسائية، والتمكين، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا المتقدمة.

تتميز القمة بوجود شخصيات بارزة منهم الدكتور عيسى البستكي، الرئيس الفخري لمعهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين بالإمارات، ورئيس جامعة دبي الذي سيتناول تمكين المرأة في الإمارات، والأستاذ الدكتور حسين الأحمد نائب رئيس جامعة دبي للشؤون الأكاديمية ورئيس معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين بالإمارات، وعدد من الأساتذة والمدراء والقيادات النسائية من داخل الدولة وخارجها.

وأكد الدكتور عيسى البستكي أهمية الدور الريادي الذي تلعبه المرأة في المجال الهندسي والعلمي، وأهمية القمة في إبراز فرص العمل المستقبلية التي تستقطب النساء، التي تتلاءم مع التطور التقني والرقمي السريع الذي يشهده عالمنا اليوم.

ولفت إلى أن هذه القمم توفر فرصا إقليمية لتعزيز التواصل والإرشاد والتعاون بين المشاركين، وتساهم في تعزيز دور المهندسات حول العالم، لمتابعة اهتماماتهن الأكاديمية في مجالات الهندسة والعلوم.

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