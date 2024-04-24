فتح باب التسجيل للدورة الــ22 من منتدى الإعلام العربي

المصدر: البيان

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أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظّمة لـ"منتدى الإعلام العربي"، المنعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن فتح باب التسجيل لحضور فعاليات الدورة الـــ 22 والمشاركة في نقاشاته التي ستغطي أبرز الموضوعات والقضايا الإعلامية وأهم التطورات التي تشهدها المنطقة العربية والعالم، مع التركيز على انعكاس المتغيرات العالمية على مستقبل الإعلام العربي، والحاجة المضاعفة إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الإعلام حول العالم.

وفي هذا الإطار أكدت اللجنة التنظيمية ممثلة بنادي دبي للصحافة أن حضور أعمال المنتدى سيكون حصرياً لجميع الفئات الإعلامية فقط من خلال التسجيل المُسبق واعتباراً من يوم الخميس الموافق 25 ابريل الجاري، في حين سيتم إغلاق باب التسجيل في 20 مايو 2024، وشددت اللجنة على ضرورة التسجيل المسبق، حيث لن يكون هناك أي فرصة تسجيل للحضور خلال أيام المنتدى.

وعلى الراغبين بالتسجيل للحضور ضمن الفترة المحددة يرجى زيارة الموقع الالكتروني للنادي، للتسجيل من خلال https://dpc.org.ae/ar.

تحضيرات نموذجية لتسجيل المشاركين

وفي هذه المناسبة، دعت مريم الملا، رئيس قسم الشراكات والعلاقات الإعلامية جميع المهتمين بالحضور والمشاركة في مناقشات المنتدى، والذي يُعد المنصة الأهم لمناقشة واقع ومستقبل الإعلام في العالم العربي، إلى المبادرة بالتسجيل المسبق، حيث لن يكون هناك استثناءات عقب إغلاق باب التسجيل، بما يعين اللجنة المنظمة للمنتدى على الإعداد للحدث بصورة نموذجية تليق بمكانة الحدث.

وقالت الملا: "أن اللجنة التنظيمية للمنتدى حريصة على تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لضيوف وحضور المنتدى، بهدف إخراج الحدث على أكمل وجه من التنظيم، وسعياً لتحقيق المرونة بالحضور والتسجيل لجميع المشاركين، نظراً لضخامة الحدث والأعداد الكبيرة من المشاركين من داخل دولة الإمارات ومختلف البلدان العربية، والذين يناهز عددهم سنوياً 3000 مشارك، ما يستوجب الإعداد بصورة مبكرة لاستقبال ضيوف المنتدى والمشاركين فيه من الحضور بشكل يليق بمكانة الحدث كأكبر تجمع من نوعه في العالم العربي.

جدير بالذكر أنه يتزامن مع منتدى الإعلام العربي الـ22، المُقرر عقد أعماله من الفترة 27 إلى 29 مايو المقبل، حفل إعلان الفائزين ضمن مختلف فئات "جائزة الإعلام العربي" وتكريمهم ضمن حفل خاص يوم 28 مايو 2024، وحفل أخر يقام يوم 29 مايو المقبل لتكريم الفائزين بجوائز رواد التواصل الاجتماعي العرب. حيث واكب المنتدى على مدار أكثر من عقدين من الزمان أهم القضايا والتطورات التي شهدتها المنطقة والعالم، واستعرض من خلال نقاشاته المتعمقة دور الإعلام وتأثيره في تلك التطورات وتأثره بتداعياتها، بمشاركة نخب الساسة والمسؤولين على مستوى العالم العربي، وصناع الإعلام في العالم العربي وقيادات المؤسسات الصحافية وأبرز الكُّتاب والمفكرين العرب، ما يعكس حجم التقدير الذي يحظى به المنتدى كحدث يسعى لتعزيز دور الإعلام في دعم تقدُّم المنطقة وازدهارها.

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