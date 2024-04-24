سلطان القاسمي يوجّه بتعيين 44 مهندساً مواطناً في «كهرباء الشارقة»

المصدر: وام

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة اليوم تعيين 44 مهندساً ومهندسة من الكوادر المواطنة بعد اجتيازهم الاختبارات الوظيفية اللازمة.

وذكر عبد الله عبد الرحمن الشامسي، مدير عام الهيئة، في مداخلة عبر برنامج "الخط المباشر"، الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، أن إجمالي الكوادر المواطنة يصل مع تعيين هذا العدد من المهندسين المواطنين إلى 315 مهندساً ومهندسة بنسبة 64% من الكوادر الهندسية في الهيئة.

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