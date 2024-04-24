الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:25 والمد الثاني عند الساعة 01:47 والجزر الأول عند الساعة 08:13 والجزر الثاني عند الساعة 19:28.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:09 والمد الثاني عند الساعة 22:05 والجزر الأول عند الساعة 16:37 والجزر الثاني عند الساعة 04:43.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 36 24 75 20

دبي 34 24 70 30

الشارقة 33 24 60 25

عجمان 31 23 65 30

أم القيوين 31 23 70 40

رأس الخيمة 33 24 70 30

الفجيرة 33 27 85 35

العـين 36 23 55 15

ليوا 37 24 80 10

الرويس 34 25 80 30

السلع 34 26 70 15

دلـمـا 33 25 80 50

طنب الكبرى 33 24 85 70

طنب الصغرى 33 24 85 70

أبو موسى 32 25 85 60.

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