صقر غباش: سلامة المواطنين والمقيمين وأمنهم من أولويات القيادة

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن سلامة المواطنين والمقيمين وأمنهم تأتي على رأس أولويات قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، مثمناً في الوقت نفسه جهود كل المؤسسات الحكومية والخاصة على المستويات الاتحادية والمحلية، ودورها في تقديم كل الدعم لمواجهة الظروف المناخية التي شهدها دولة الإمارات.

وقال، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم: «قبلَ أيامٍ قلائلَ، شهدنا جميعاً أمطارَ خيرٍ عَمّت دولتنا، من أقصاها إلى أقصاها، وكانت الأشدَ غزارةً وقوةً على مدى أكثر من خمسةٍ وسبعين عاماً، وكما جاءت هذه الأمطارَ خيراً وبركةً».

وتابع : «فقد جاءت أيضاً وهي تحمل رسالةَ عشناها وشهدناها جميعاً بتجديد الثقة بأنَّ دولتنا جاهزةٌ لمواجهة كل المواقف بحكمةِ قيادتِها وبإخلاص شعبها، وبالروحِ التي تسودُ بين مواطنيها والمقيمين على أرضها، فحرصُ قيادِتنا الرشيدةِ، ممثلةً في صاحبِ السموِ الشيخِ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسِ الدولة، حفظه الله، وصاحبِ السموِ الشيخِ محمد بن راشد آل مكتوم، نائبِ رئيسِ الدولةِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ حاكمِ دبي، رعاه الله، وسموِ الشيخِ منصور بن زايد آل نهيان، نائبِ رئيسِ الدولةِ، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيسِ ديوانِ الرئاسةِ، وإخوانِهم حكامِ الإمارات، يؤكد أن سلامة المواطنين والمقيمين وأمنهم هو أول أولويات القيادة، وأنَّ التلاحمِ بين القيادةِ والشعبِ هو مصدرُ قوتِنا وعزتنا الذي يُبقيها دوماً في أمنٍ وأمانٍ وسعةٍ ورخاءٍ، وقد تأكدَ كلُّ ذلك، أيضاً، بقرار صاحبِ السموِ رئيسِ الدولة، حفظه الله، بتقديم الدعم اللازم إلى جميع الأسر المتضررة وبسرعة دراسة حالة البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة وحصر الأضرار التي سببتها الأمطار لنضمنَ بها الحفاظَ على مكتسباتِنا الوطنية».

وأضاف معاليه: «وإذ نرفعُ، بصفتنا جميعاً في المجلس الوطني الاتحادي ممثلين لشعب الإمارات، أسمى آياتِ الشكر والامتنان والعرفان لقيادتنا الحكيمة والمخلصة فإننا نعربُ، أيضاً، عن كامل تقديرنا لكل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة على كافة المستويات الاتحادية والمحلية، ولكلِّ يدٍ، بادرت إلى تقديم كل ما تستطيعه من جَهدٍ وعملِ لمواجهة هذه الظروف، فعند الشدائد تُعرفُ معادن القيادات وحكمتها، كما تظهر قيمُ الشعوب ووفاؤُها، ولله الحمدُ نحن في نعمةٍ وفي ثقةٍ من كلِّ ذلك، وندعو الله أن يُديمها علينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

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