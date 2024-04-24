جلسة طارئة في «استشاري الشارقة» غداً لبحث تداعيات الحالة المناخية

المصدر: وام

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يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، غداً، جلسة حوارية طارئة لبحث تداعيات الحالة المناخية وتأثيرها على مختلف مدن ومناطق الإمارة وذلك استجابة لمسؤوليته كمنبر للمجتمع وصوت للمواطنين والمقيمين ومعبر عن تطلعاتهم واهتماماتهم.

تعقد الجلسة بمقر المجلس بمدينة الشارقة برئاسة معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري، لمناقشة مختلف التصورات والآثار البيئية والصحية والاجتماعية للمنخفض الجوي الأخير على مختلف الجوانب في إمارة الشارقة، إضافة إلى استعراض البنية التحتية وتجهيزاتها المختلفة وصولا لتعزيز السياسات نحو التغيرات المناخية.

وسيعمل المجلس خلال هذه الجلسة على صياغة التوصيات اللازمة التي تعزز الأداء المؤسسي وترفع من القدرات البشرية، إضافة إلى وضع السياسات الفعّالة لمواجهة التحديات المناخية وتقليل تأثيراتها، وذلك في إطار الحرص على تعزيز منظومة إدارة الأزمات والمخاطر في الإمارة.

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