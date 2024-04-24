جمعية الإمارات للأمراض الجينية تستقطب خبراء من دول العالم خلال مؤتمرها الدولي الثامن

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ورئيس جمعية الامارات للأمراض الجينية ينطلق المؤتمر الدولي الثامن للاضطرابات الجينية 2024 في الفترة من 26-30 مايو المقبل في دبي.

وأكدت الدكتورة مريم مطر المؤسس ورئيس مجلس ادارة جمعية الإمارات للأمراض الجينية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم في المكتب الإعلامي لحكومة دبي ان المؤتمر نجح في دوراته السابقة في استقطاب نخب من العلماء والأطباء الدوليين في هذا التخصص الدقيق، حيث يعد فرصة لإثراء علم الجينات بأفكار جديدة وأبحاث أكثر تقدماً، مؤكدة أن المؤتمر يمثل منصة عالمية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ونقل المعارف التي من شأنها دعم البحث العلمي، وتعزيز جهود الوقاية من الأمراض المزمنة على مستوى المنطقة.

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