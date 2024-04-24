محمد الحسيني: تشكيل لجنة مختصة تتولى دراسة كيفية إدارة ملف التأمين الصحي للمواطنين

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

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أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أنه تم تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين للجهات المعنية، تم تكليفها بمهام دراسة هيكل ومهام واختصاصات مؤسسة الامارات للخدمات الصحية وإدارة مواردها بما فيها كيفية إدارة ملف التامين الصحي، وسيتم رفع نتائج الدراسة إلى مجلس الوزراء.

وقال معاليه في رده على سؤال برلماني حول "أهمية توفير التأمين الصحي لجميع مواطني الدولة"، إن وزارة المالية، قامت بإعداد مشروع قانون اتحادي في شأن الضمان الصحي ورفع مذكرة اصدار تشريع رقم (65/2020) بتاريخ 2020/7/21 فبالتالي قام مجلس الوزراء الموقر بتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع المرسوم بقانون بصورته النهائية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة له.

وتابع : "وعليه نسقت الأمانة العامة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمراجعة القانون مع الجهات الصحية المختصة في الدولة، وتم تشكيل لجنة وزارية تتولى دراسة هيكل ومهام واختصاصات مؤسسة الامارات للخدمات الصحية وإدارة مواردها بما فيها كيفية إدارة ملف التامين الصحي، وسيتم رفع نتائج الدراسة إلى مجلس الوزراء".

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