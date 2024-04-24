مركز الأرصاد يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

المصدر: وام

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ناشد المركز الوطني للأرصاد، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات، أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 02:00 إلى الساعة 09:00 من صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 14.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب على أقصى المناطق الشمالية نهاراً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:45 والمد الثاني عند الساعة 01:29

والجزر الأول عند الساعة 07:41 والجزر الثاني عند الساعة 19:08 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:33 والمد الثاني عند الساعة 21:38 والجزر الأول عند الساعة 16:06 والجزر الثاني عند الساعة 04:13.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 36 21 95 40 دبي 36 26 95 40 الشارقة 38 23 95 40 عجمان 32 22 95 40 أم القيوين 31 23 85 40 رأس الخيمة 34 20 95 40 الفجيرة 34 24 90 40 العـين 34 23 90 30 ليوا 37 24 85 30 الرويس 31 23 95 30 السلع 34 24 95 30 دلـمـا 30 25 90 40 طنب الكبرى/الصغرى 31 24 90 50 أبو موسى 30 24 90 50

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